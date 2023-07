Sommer, Sonne, Ferienspaß im weiten Land

Sommerzeit ist Ferienzeit. So auch für rund 190.000 Schüler in Niederösterreich. Damit in den kommenden zwei Monaten keine Langeweile beim Nachwuchs aufkommt, wurde auch hierzulande mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm vorgesorgt. Ob Ausflüge, Museumsakademie, Kreativprogramme oder Badespaß – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, hilft bekanntlich ein Sprung ins kühle Nass – ob in Freibädern wie dem Citysplash in St. Pölten, Gars am Kamp und Stockerau oder doch lieber im „echten“ Seebad in Lunz am See.