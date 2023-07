Viele Klubs, ein Ziel: Alle wollen Emegha!

Heute Freitag kehrt Emanuel Emegha ins Sturm-Camp in Bad Waltersdorf zurück. Nach einem Ausflug in seine holländische Heimat, wo sich der pfeilschnelle Stürmer mit seiner Familie über einen möglichen Wechsel beratschlagte. Der 20-Jährige, dessen Marktwert auf transfermarkt.at im Frühjahr auf acht Millionen Euro in die Höhe schnellte, ist heiß begehrt.