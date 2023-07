Nach der Eröffnung folgt der letzte Feinschliff

Für den Bauherrn gilt nun aber: Nach der Eröffnung ist vor dem Feinschliff! Der Fokus bis zum ersten Spiel am 15. Juli gegen den holländischen Top-Klub PSV Eindhoven liegt darauf, dass der VIP-Bereich finalisiert wird. Auch die Spielerkabinen sind noch nicht ganz spielfit, dort müssen noch Sanitäranlagen wie etwa die Duschen montiert werden. „Das ist locker an einem Tag erledigt“, ist der Bauherr optimistisch. Generell sei alles in nächster Zeit perfekt getaktet, sodass sich der eingefleischte Blau-Weiß-Fan gar zu einem Versprechen hinreißen lässt: „Das Stadion ist bis 15. Juli komplett fertig!“ Die Bagger und Kräne werden dann trotzdem nicht vom Gelände verschwinden.