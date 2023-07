Neues Stadion: „Jetzt geht‘s erst so richtig los“

Der schlimmste Tag

Auch nach der offiziellen Stadion-Eröffnung gab’s noch allerhand Erzählbedarf. „Ich bin ab 1971 regelmäßig im Stadion gewesen. Der schlimmste Tag war 1997 die Fusion mit einem für mich unaussprechlichen Verein“, so Hans Bürger. Der sich selbst als Blau-Weiß-Präsident innerhalb des ORF sieht. Mit einem starken Mann an seiner Seite. „Ich bin dafür, dass der Stahlstadtklub vom Stahlwerk gesponsert wird“, so Bürgers „Vize“ Günther Mayr. Ein nettes Geplänkel fand auch zwischen Max Hagmayr und Günther Erhartmaier (Landesdirektor der Wiener Städtischen) statt. Wobei Ersterer gestand: „Ich bin eigentlich nur da, weil ich eine Einladung bekommen hab. Das ist ja bei anderen Fußballklubs nicht so selbstverständlich. Auch wenn man dort gespielt hat“, so der jetzige Spielerberater.