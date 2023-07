Beherzter Busfahrer wurde zum Lebensretter

Was er dahinter sah, ließ die Alarmglocken schrillen: Das komplette Gartenmobiliar stand schon in Flammen, das Feuer drohte auf das Innere des Hauses überzugreifen. Der Busfahrer trommelte wie wild gegen die Türen des Hauses, um die Bewohner zu warnen. Die hatten noch gar nichts mitbekommen. Hausbesitzer Andreas Wagner wurde aus dem Schlaf gerissen, seine Freundin war im Bad. Zusammen gelang es ihnen, den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Der Schaden konnte gering gehalten werden, „lediglich“ Fassade, Holzverkleidungen und Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen.. „Alles wird schnell reparierbar sein“, ist Wagner dankbar.