Razzien gegen britische Cannabis-Plantagen

11.000 Polizisten im Einsatz

Für „Operation Mille“ wurden im Juni in England, Wales und Schottland insgesamt 11000 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Die Plantagen waren meist in großen Industrieanlagen, aber auch in leerstehenden Wohnhäusern untergebracht. Die Polizei warnte, in solchen Gebäuden gebe es enorme Gefahren, etwa durch illegale Stromabzapfungen, Dämpfe oder Wasserschäden.