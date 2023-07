In Landeck reifen die künftigen Starköche

Sie wird wahrscheinlich eklatant unterschätzt, die Fachberufsschule für Tourismus und Handel (TFBS) in Landeck mit ihren 520 Schülern in neun verschiedenen Lehrberufen in den zwei Sparten. In Zeiten des Fachkräftemangels ist sie allerdings wichtig wie nie zuvor. Am Mittwoch stand sie im Rampenlicht und erhielt nicht nur Besuch von Ehrengästen, sondern auch von der Führung verwandter Berufsschulen aus anderen Bundesländern. Als einzige Schule in Österreich bringt sie „Junior Master Chefs“ hervor, eine vertiefende Zertifizierung des Lehrberufes Koch/Köchin. Freiwillig, wohlgemerkt!