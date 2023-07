AKW-Experten wollen „Fakten vor Ort“ prüfen

AKW wurde schon mehrfach beschossen

Das ukrainische Außenministerium wiederum forderte die internationale Gemeinschaft am Mittwoch auf, angesichts der Lage in dem AKW „sofort“ zu handeln. Das Ministerium schrieb in einer Erklärung von russischen „Befestigungen“ an „mindestens drei“ der sechs Reaktoren des Kraftwerks.