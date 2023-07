Glyphosat: Mit neuer Bewertung zur Neuzulassung?

Seit 2021 gilt in Österreich Teilverbot

In Österreich beschloss der Nationalrat im Frühjahr 2021 einstimmig ein Teilverbot von Glyphosat. An sensiblen Orten wie Kinderspielplätzen, Parks sowie Einrichtungen der Altenbetreuung oder Gesundheitseinrichtungen darf es nicht mehr eingesetzt werden. Ebenso sind Haus- und Kleingartenbereich und private Verwendung betroffen. In der Landwirtschaft, in der es bei weitem am häufigsten zum Einsatz kommt, bleibt es aber weiter erlaubt.