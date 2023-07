Verwirrung um den Strompreis: Neuer Vertrag?

Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat die „Krone“ Kelag-Vertriebschef Alexander Jordan eingeladen, der am Mittwoch am Telefon Rede und Antwort stehen wird. Anrufer erreichen ihn unter den beiden Telefonnummern 05 7060-52264 oder -52266. Fragen können auch per E-Mail gestellt werden: pia.karasin@kronenzeitung.at