Gekündigt im Krankenstand: Geld ja, aber Job nein

Kündigung per Einschreiben

Nach eineinhalb Wochen Absenz wurde der Kranke per Einschreiben gekündigt. Fristlos. Er habe „die Arbeit unbefugt verlassen“. Fassungslos wandte sich der Burgenländer an die Arbeiterkammer Jennersdorf und bat Bezirksstellenleiter Reinhard Jud-Mund um Hilfe.