Pflegestützpunkt in Wimpassing/Leitha kommt fix!

So geht es weiter

Die Gemeinde werde nun den Grund an die „So wohnt Burgenland GmbH.“ (SOWO) verkaufen. „Dafür bekommen wir gutes Geld, das wir reinvestieren werden – etwa in die Auszahlung der Straßenbeleuchtung und in diverse Leasingverträge. Außerdem wollen wir projektbezogene Rücklagen bilden.“ Wie viel Geld Wimpassing für den Verkauf des Gemeindegrundstücks vom Land erhält, will Edelmann nicht verraten. Kolportiert werden mehr als eine Million Euro. Der Quadratmeterpreis in Wimpassing liegt aktuell zwischen 150 und 320 Euro.