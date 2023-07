65 Euro und immer noch hungrig

Nach dem Preisschock am Pink-Konzert vergangenes Wochenende, wo man 7,20 (!) Euro für einen Spritzer hinlegen musste, folgte beim „Krone“-Besuch am Film Festival auf dem Rathausplatz gleich der nächste Teuerungsärger. Wir starten die kulinarische Reise in Kroatien und bestellen als Hauptspeisevier Stück Calamari, die wohlfeile 12,90 Euro kosten. Satt wird man davon allerdings nicht. Und es warten noch mehr überteuerte Häppchen. Das und weirere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.