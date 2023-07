Metall, Elektro, Tourismus suchen Mitarbeiter

Offene Stellen im Tourismus

Während in den Hilfsberufen in absoluten Zahlen die meisten Arbeitslosen zu verzeichnen sind (2097 Personen) und im Fremdenverkehr in Prozent am meisten Arbeitslose dazukamen (11,4 %), gibt es in der Metall- und Elektrobranche die meisten freien Stellen (1799) - gefolgt vom Tourismus (1545 offene Stellen im Juni).