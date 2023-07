Weiß-grün-orange | Blaßrot-mittelrot-dunkelrot

Weiß-grün-orange. Die Steiermark - ein anziehendes Land. Mindestens einmal im Jahr treffen sich hier deshalb auch die Besten der Welt am Steuer der stärksten Boliden - beim Formel 1-Rennen in Spielberg (sage nicht: auf dem Spielberg; schon gar nicht: Spielfeld). Und das wird, wie gestern rund um den diesjährigen Grand Prix öffentlich wurde, auch noch ein paar Jährchen so bleiben, denn Formel-1-Präsident und Ring-Chef verlängerten den Vertrag bis 2030, womit die Königsklasse des Motorsports zumindest sieben weitere Jahre in der Obersteiermark gastiert. Bei der Verkündung der Verlängerung bezog man sich mit ehrenden Worten auch auf den verstorbenen Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz - bekanntlich auch ein Steirer. Weiß-grüner (sag nie grün-weiß, das ist Rapid und nicht Steiermark!) Jubel also über die Verlängerung. Und über den Publikumsrekord mit 304.000 verkauften Tickets. Am Schluss dann der übliche orange Jubel: Der niederländische Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Mengen an Bier versetzten die Legionen an in Orange getauchten holländischen Fans in Ekstase. Verstappens 42. Sieg! Wahrscheinlich gewinnt er das Spielberg-Rennen 2030 auch noch - und die Obersteiermark bleibt weiß-grün-orange.