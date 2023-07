Franzose Victor Lafay gewinnt die zweite Etappe!

Von den Österreichern kamen Felix Gall (AG2R), Patrick Konrad (Bora) und Gregor Mühlberger (Movistar) in einer Gruppe mit genau fünf Minuten Rückstand ins Ziel. In der Gesamtwertung ist Gall als 42. mit 5:43 Minuten Rückstand der Beste der sechs ÖRV-Profis. Am Montag verabschiedet sich die Tour auf der dritten Etappe über 193,5 Kilometer von Amorebieta-Etxano nach Bayonne aus Spanien. Dann dürfen die Sprinter auf ihre erste Massenankunft hoffen.