Yates-Twins gewinnen Start der 110. Tour de France

Am Sonntag wird das Tour-Gastspiel in Spanien mit der 2. Etappe über 208,9 Kilometer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian fortgesetzt. Auch dann warten wieder fünf Bergwertungen, was den Klassiker-Spezialisten entgegenkommen wird. Es ist die längste Etappe der gesamten Tour, der Auftakt der Tour hat es also schon vor den ersten Metern in Frankreich in sich.