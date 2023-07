„Zu viele Kinder haben nicht schwimmen gelernt“

„Während der Corona-Zeit haben viel zu viele Kinder nicht mehr Schwimmen gelernt. Schwimmen zu können ist aber buchstäblich lebenswichtig. Das zeigen auch die Ertrinkungsunfälle in den Pools, die es leider jedes Jahr gibt“, sagt Michael Eggner-Schwarz (50), Skilehrer und Schwimmtrainer aus Oberneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung). Er bietet mit seiner Schwimmschule Kunterbunt ab Ferienbeginn im Freibad seiner Heimatgemeinde Kinderkurse an. Ab vier Jahren werden die Knirpse im Modul „Seestern“ ans Wasser gewöhnt, sie lernen Untertauchen, Sprung ins Wasser, sicheres Auftauchen und in Rückenlage an den Beckenrand zu gelangen.