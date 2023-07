Helmut Werner heiratete seine Liebe in Kitzbühel

Alles war bis ins letzte Detail geplant und passierte ganz diskret an einem Wochenende in der Gamsstadt, wo (wie ADABEI aus eigener Erfahrung weiß) normalerweise nichts geheim bleibt. Doch in diesem Fall war es allen Beteiligten wichtig, schließlich ging es bei den Protagonisten unserer Geschichte um deren wichtigsten Tag im Leben. Denn Heino-Manager Helmut Werner und seine Langzeitliebe, die deutsche Schauspielerin Nicole Mieth, schloßen den Bund fürs Leben.