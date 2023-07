Überforderter Postler stellte Briefe nicht zu

„Ich fühle mich sehr schuldig und sehe ein, dass ich einen großen Fehler gemacht habe“, so der Angeklagte im Prozess. Als Angestellter bei der Post AG hatte der junge Mann in der Zeit von Februar bis April insgesamt 208 RSA- und RSB-Briefe in einer Kiste versteckt. Grund: Überforderung im Job. „Ich habe durchschnittlich zwölf bis 14 Stunden täglich gearbeitet“. Oft habe er sich an seinen Teamleiter gewandt, ihm die Situation geschildert und um Unterstützung gebeten. Passiert sei allerdings nichts, so der 21-Jährige. „Die Belastung wurde immer größer. Zu Hause war ich dann so fertig, dass ich irgendwann nur noch geheult habe."