Tourismus blickt den Ferien optimistisch entgegen

Heute, Samstag, beginnt offiziell die Urlaubssaison. Kinder und Jugendliche haben ja am Freitag die Schulzeugnisse erhalten - in vielen Familien ist es also an der Zeit, die Reisekoffer zu packen. Es muss aber nicht unbedingt Urlaub am Meer sein - immer mehr Gäste finden (wieder) lohnende Reiseziele in Niederösterreich.