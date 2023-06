7000m² Seeuferwiese bald öffentlich zugänglich?

„Dafür habe ich mich jahrelang eingesetzt“

„Als Bürgermeister der Marktgemeinde Schörfling am Attersee freue ich mich sehr über die positiven Gespräche mit den ÖBB und den ÖBf. Es sollen in einem großen Ausmaß öffentlicher Seezugang sowie Freizeit- und Erholungsflächen direkt am Attersee für unsere Bevölkerung geschaffen und langfristig gesichert werden. Die derzeit teilweise „brach“ liegenden Flächen sollen nun genau der Nutzung zugeführt werden, für die ich mich persönlich jahrelang eingesetzt habe! Die weitere Gestaltung der Freizeit- und Erholungsflächen wird in enger Abstimmung zwischen Bundesforsten und Gemeinde erfolgen. Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung nicht nur die Attraktivität unserer Gemeinde steigern, sondern auch einen weiteren positiven Beitrag für die gesamte Region leisten wird", so Gerhard Gründl, Bürgermeister Schörfling am Attersee.