Krone Sonne: Bis zu 75 Euro in 7 Minuten verdienen

Die Anträge für die Netzzugänge sind bereits weit fortgeschritten - der nächste Schritt ist die Fördereinreichung am 23. März 2023. Jede und jeder ab 18 Jahren, die/der mitmachen möchte, bekommt von Krone Sonne sieben Minuten Zeit, um drei Tickets zu ziehen. Für jedes Ticket erhält man 25 Euro, in Summe also bis zu 75 Euro!