Der Schmerz vergeht einfach nicht am Pilsachhof

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2022 wälzte sich eine verheerende Gerölllawine durch den Stall des Pilsachhofes in Arriach und riss die geliebten Tiere, die auch bei Urlaubern immer wieder für Begeisterung gesorgt hatten, in den Tod. Nur Pony Felix und Wallach Picasso wurden aus der Mure geschwemmt und konnten überleben.