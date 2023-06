„Es schaut alles nur so einfach aus“

Es ist DAS Musik-Spektakel im Kärntner Sommer: die Starnacht am Wörthersee. Am 7. und 8. Juli kann man den großen Sternen aus der Musikszene lauschen. Ray Dalton, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Howard Carpendale, Maite Kelly, Melissa Naschenweng, Wolkenfrei, KAMRAD, Alexander Eder, die Mayerin, Beatrice Egli, Laura Bilgeri, Julian le Play, Loi und Matteo Bocelli sind am Start. Die Wiener Sängerknaben und Tagtraeumer finalisieren die Set-List. Es geht aber bereits an diesem Freitag, 30. Juni, am Wörthersee rund. Da spielt Matakustix auf, am Samstag macht Roland Kaiser weiter und am Sonntag rockt unser Wirbelwind Melissa Naschenweg die Bühne.