Grazer Mumienbuch sorgt international für Furore

Die Schlagzeile ging um die Welt: Von „The Times“ in London bis zu den saudi-arabischen „Arab News“ wurde von der Entdeckung an der Grazer Uni berichtet. Immerhin dürfte es sich bei dem Papyrusfragment, das seit 1902 in der Universitätsbibliothek in Graz liegt und das einer Forscherin als „besonders“ ins Auge stach, um einen Teil des ältesten Buches der Welt handeln.