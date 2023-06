Den Kindern helfen! | Die Berufenen

Der sich immer weiter aufbauschende Bildungsnotstand - er ist vor allem auch ein Kinder- und damit Familiennotstand. Erst vergangenen Samstag hat die „Krone“ groß über die Forderung des Bildungsexperten Andreas Salcher nach einer deutlichen Aufstockung der Schulpsychologen berichtet. Salcher spricht sich dafür aus, dass an jeder Schule ein Psychologe tätig sein müsste. Diese Forderung bekräftigt in der heutigen „Krone“ der Leiter der Wiener Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Paul Plener, der auch Vorsitzender der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, weiß, wie angeschlagen die psychische Gesundheit vieler Kinder ist - man habe laufend zu tun mit Essstörungen, vor allem aber einer „enorm hohen Zahl an Suizidversuchen“. Die Politik müsse endlich handeln. Plener: „Es fehlen finanzielle wie personelle Ressourcen, und es braucht viel mehr Präventionsarbeit: Wir benötigen Prävention im Schulbereich, Prävention gegen Mobbing und Suizidprävention.“ Der Fachmann ist sich sicher, dass „mit einem Suizidpräventionsprogramm an Schulen binnen eines Jahres die Suizidversuche um die Hälfte reduziert werden können.“ Also, liebe Politiker: nicht länger untätig zuschauen, endlich handeln!