Bundesforste haben neue Strategie gegen Waldbrände

Zu Mittag kam der Alarm, um 18.30 Uhr hieß es „Brand aus!“ am so genannten Weißenberg in rund 800 Metern Höhe. Die Feuerwehren hatten genug Löschwasser, das aus einem Stausee und einem Naturteich geholt wurde. Dabei konnten die Helikopter aus einer 22.000 Liter fassenden Wanne der Feuerwehr Steyr schöpfen. „Das Schwierige war, dass es steil runter ging bei den Einsatzorten, die Bergrettung hat unsere Leute gesichert“, so der Kirchdorfer Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Berc.