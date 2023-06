Moskau unter Druck: Großes Berufsheer gefordert

„Heute sind unsere Soldaten an allen Richtungen im Vormarsch, es ist ein glücklicher Tag“, schilderte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Er wünsche den Soldaten mehr solcher Tage. Vor seiner Rede, die er in einem Zug hielt, hatte der ukrainische Staatschef mehrere Frontabschnitte besucht.