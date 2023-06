„In Russland gibt es mehrere Privatarmeen“

Die Reaktionen der Bevölkerung in Rostow am Don gegenüber der Söldnergruppe Wagner war jedenfalls sehr positiv. Man wisse derzeit zwar nicht, wo sich die Söldnergruppe nach dem Abbruch der Meuterei nun aufhalte, aber Privatarmeen gäbe es in Russland ohnedies mehrere: „Die Gazprom hat zum Beispeil solch eine.“