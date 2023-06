So verlief der Trainingsstart bei Austria und WAC

Präsident Riegler teilte in seiner Eröffnungsrede dem Team indes mit, dass man besser in die Spur finden sollte als letztes Jahr, er sich die Top 6 erhofft. „Auch weil die Jungen an Erfahrung dazugewonnen haben.“ Zudem kommt auf jeden Fall noch ein gestandener (ausländischer) Innenverteidiger.