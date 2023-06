Prigoschin zu Aufstand: „Zeigt Sicherheitslücken“

Der Wagner-Chef sagte nun in seiner Audiobotschaft, die Militärkolonne seiner Truppe sei 780 Kilometer in Russland vorangekommen und sei bis rund 200 Kilometer vor Moskau gekommen. Die Söldner hätten „die gesamte Militärinfrastruktur blockiert“ einschließlich Luftwaffenstützpunkten entlang der Strecke. „Der Marsch hat schwerwiegende Sicherheitsprobleme in dem Land zum Vorschein gebracht“, sagte er. Zugleich versicherte er, Zivilisten in Städten an der Strecke hätten seine Leute unterstützt. „Die Zivilisten kamen uns mit russischen Flaggen und Wagner-Abzeichen entgegen, sie waren glücklich, als wir ankamen und an ihnen vorbeizogen.“