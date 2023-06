Reisedokumente für Urlaub: Darauf ist zu achten!

Terminreservierung verkürzt die Wartezeit

Wenn das nicht der Fall ist, führt der nächste Weg in die BH oder ins Magistrat, um die Dokumente zu verlängern. Ratsam ist es, sich dafür telefonisch oder per E-Mail einen Termin auszumachen, da der Andrang in den Sommermonaten besonders groß ist. Mitzubringen zum Termin ist ein biometrisches Passbild. Die Kriterien dafür listet die Website des Innenministeriums unter bmi.gv.at/passbildkriterien auf.