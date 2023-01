Das sind die mächtigsten Reisepässe der Welt

Selbst die neutrale Schweiz liegt hinter uns

Aber auch wer seinen rot-weiß-roten Pass herzeigt, darf visafrei in 188 Länder einreisen – Österreich belegt den 5. Platz und schlägt damit sogar noch das United Kingdom, das trotz mittlerweile 55 Ländern, die dem Commonwealth of Nations (dem losen Zusammenschluss ehemaliger Kolonien) angehören, an 6. Stelle (188) liegt. Auch unser Nachbarland, die neutrale Schweiz (7./187), und die USA liegen ex equo hinter uns. Weit abgeschlagen und entsprechend unten auf der Liste ist Kriegstreiber Russland (51./118) zu finden.