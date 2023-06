So lange warten die Kärntner auf einen Pass

Lange Wartezeiten in Wolfsberg und Klagenfurt

In Hermagor und Völkermarkt dauert es nur eine Woche bis man die Formulare in der Bezirkshauptmannschaft ausfüllen darf. Der neue Ausweis wird dann ohnehin per Post zugeschickt. Spitzenreiter im Geduldsspiel sind jedoch Klagenfurt und Wolfsberg. Erst in einem Monat gibt’s dort wieder einen freien Termin für einen neuen Pass. Und dann heißt es noch einmal warten, bis die Post kommt.