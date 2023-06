ORLAN virtuell zum Leben erwecken

Die französische transmediale bildende Künstlerin und Feministin der Gegenwart ORLAN (ihr selbst gewählter Name, ausschließlich in Versalien geschrieben, lässt sich keinem bestimmten Geschlecht mehr zuordnen) hinterfragt radikal soziale und politische Konventionen. Sie ist an kein Material, keine Technologie oder künstlerische Praxis gebunden. Sie nutzt Skulptur, Fotografie, Performance, Video, 3-D, Videospiele, künstliche Intelligenz und Robotik sowie wissenschaftliche und medizinische Techniken wie Chirurgie und Biotechnologie. Ihr Werk umspannt sechs Jahrzehnte, in denen sie sich immer wieder verwandelt, neu erfindet und unterschiedliche Ausdrucksformen für sich entdeckt. Ein vehementes Hinterfragen sozialer und politischer Verhältnisse sowie ihr radikaler Ansatz ziehen sich wie ein roter Faden durch all ihre Schaffensperioden.