Russland setzt Abwehrraketen für Angriffe ein

London: Russen haben kaum Reserven

„Ukrainische Kräfte haben sowohl an der nördlichen als auch an der südlichen Flanke Fortschritte gemacht“, hieß es im täglichen Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums am Montag. Insgesamt schätzen die Briten die russischen Kapazitäten, ihre Kräfte entlang der rund 200 Kilometer langen Frontlinie zwischen Bachmut und dem Fluss Dnipro zu verstärken, als gering ein. Es gebe kaum Hinweise, dass Russland über irgendwelche nennenswerten Reserven an einsatzbereiten Bodentruppen verfüge, hieß es.