Einbrecher kletterten vom 2. Stock in den Garten

Einbruchsalarm am Samstagabend in der beschaulichen Osttiroler Gemeinde Thurn: Unbekannte Täter hatten sich durch Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Haus einer Einheimischen verschafft. Nachdem die Frau heimgekommen war, kletterten bzw. sprangen die Eindringlinge in den Garten und flüchteten.