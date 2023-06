Junger Biker flog bei Unfall in Wald

Zum schweren Motorradunfall kam es am Samstagabend im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden. Dabei fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B 126 von Linz kommend Richtung Bad Leonfelden. In der Ortschaft Elmegg kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und wurde in die bewaldete Böschung geschleudert.