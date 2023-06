„Schlimmster Moment“: Marquez pfeift auf Rennen!

Umso überraschender kam am Sonntagmorgen die Meldung, Marquez werde zum Großen Preis nicht an den Start gehen. Als Grund wurde die angeknackste Rippe des 30-Jährigen genannt. Für den Honda-Piloten geht es somit in die Sommerpause, in der es für ihn wohl in allererster Linie darum gehen wird, das Mindset zu stärken, um als der Marc Marquez, den die MotoGP-Welt kennt und liebt, zurückzukehren.