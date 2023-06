Bagnaia verabschiedet sich mit Sieg in Sommerpause

Binder nach hinten versetzt

An der Spitze blieb Binder zwar zunächst am Weltmeister dran, wurde jedoch nach zwei Dritteln des Rennens von Sprint-Sieger Bezzecchi überholt. Damit waren die finalen Positionen bezogen, wenngleich sich der KTM-Pilot am Ende noch den Angriffen von Espargaro erwehren musste. Zwar hielt der Südafrikaner diesen stand, doch in der letzten Runde unterlief ihm der gleiche Fehler wie im Sprint: Binder verletzte erneut die Tracklimits in Kurve acht und wurde deshalb um einen Platz nach hinten versetzt.