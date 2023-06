Schüler auf der Jagd nach dem „Müllmonster“

Die Welt droht unter Bergen von Müll zu ersticken (die „Krone“ berichtete). Auch in Kärnten werden Abfälle oft achtlos in der freien Natur weggeworfen. Wiesen, Wälder und die Ufer von Bächen und Seen werden verdreckt. Sie gehen mit gutem Beispiel voran: Buben und Mädchen aus drei Kärntner Volksschulen befreiten die Umwelt von Abfällen.