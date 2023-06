Wanderer (70) stürzt in Tod - in Bachbett gefunden

Der 70-jährige Deutsche war allein auf dem E5-Weitwanderweg unterwegs. Donnerstagnachmittag wollte er von der Memminger Hütte in den Lechtaler Alpen in Richtung Parseiertal marschieren. Im Gemeindegebiet von Zams dürfte es dann noch am selben Tag zum Unglück gekommen sein.