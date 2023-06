Villacher Mortadella ist einsame Spitze

Der Name Mortadella leitet sich vom lateinischen „Murtatum“ ab und heißt „Wurst, die mit Myrthebeeren gewürzt ist“. Denn damals, als der Koch am Hofe von Ferrara Cristoforo Di Messisbugo im 16. Jahrhundert das Rezept der Mortadella kreiert hatte, gab es noch keinen Pfeffer in Europa. Damals wurde zur Herstellung teils Eselsfleisch verwendet.