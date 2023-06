Jüngstes U-Boot-Opfer hatte „keinen Bock“ auf Trip

Gedanken an Tod von Vater und Sohn ist für Tante „lähmend“

Doch am Sonntag, als das Unterwasser-Fahrzeug implodierte, wurde Vatertag in Großbritannien, wo die Familie Dawood lebte, gefeiert. Diesen Ehrentag wollte Sulemann seinem Papa offenbar nicht vermiesen und stieg dann doch in die 6,7 Meter lange Tauchkapsel - und unterschrieb damit unwissentlich sein Todesurteil. „Ich denke an Suleman, der 19 Jahre alt war und da drin vielleicht nach Luft schnappte. Es war lähmend, um ehrlich zu sein“, kann seine Tante das Drama noch gar nicht fassen. Wenn sie an ihre verstorbenen Angehörigen denke, könne sie nur schwer atmen. „Es war anders als jede Erfahrung, die ich je gemacht habe.“