VP-Politiker fordert jetzt 140 statt 100 km/h

Versuch schon 2018

Er verweist auch auf das Pilotprojekt zwischen 2018 und 2020, als man auf der A1 in OÖ auf 32 Kilometern 140 km/h fahren durfte. „Mehr Unfälle gab es nicht“, so Hajart. Gleichzeitig will er im innerstädtischen Bereich die Reduzierung auf 30 km/h vorantreiben. Dadurch würde die Lebensqualität der Stadtbewohner steigen, die durch Lärm und Abgase belastet sind. Nur auf den großen Durchzugsstraßen sollten auch weiterhin 50 km/h erlaubt sein.