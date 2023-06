Raketenangriff: Krim-Brücke schwer beschädigt

Ukrainische „Vorwärtsbewegung“ im Süden

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen zwei Wochen nach Beginn der ukrainischen Offensive Fortschritte an der Front gelobt. „Im Süden sind wir in der Vorwärtsbewegung“, sagte er am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. Er räumte zwar schwere Kämpfe ein, doch überall - auch im Osten, wo die ukrainischen Truppen in der Defensive seien - werde „der Feind vernichtet“, meinte er. Zuvor hatte Selenskyj die Erwartungen der Öffentlichkeit an die ukrainische Offensive noch gedämpft.