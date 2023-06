Erneut Angriffe in Stadt am zerstörten Staudamm

Das russische Heer habe in der Nacht zum Dienstag mehrere Städte in der Ukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. In einem Großteil des Landes warnten Sirenen die Bevölkerung mehrere Stunden lang vor Luftangriffen. Nach ersten ukrainischen Informationen ist es gelungen, 28 von 30 Drohnen abzuschießen. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.