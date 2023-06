Zum letzten Mal auf den Mount Everest

In keinem Moment merkt man, dass Welser-Möst mit seinen Kräften da an Grenzen stoße. In „Götterdämmerung“ inszeniert er gewaltiges Welttheater, ist absolut präsent, modelliert mit dem ausgezeichnet disponierten Staatsopernorchester ein aufregendes Spiel von Leitmotivverflechtungen, Strukturen und explosiven Farben, hinter dem man Energie und sein Wissen um die vertrackten inneren Zusammenhänge dieses erbarmungslosen Kampfes um Macht, ja Weltherrschaft, Liebe und Überleben spürt.