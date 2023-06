Fan-Liebling Gabi Obmann sagt „Nein“ zu Ironman-WM

Vorfreude auf Kuchen in Gösselsdorf

Zwei Tage nach dem Ironman steht die Krankenschwester schon wieder im UKH Klagenfurt im OP-Saal. „Nur ein Acht-Stunden-Dienst. Aber neun Stunden Ironman sind mir trotzdem lieber – vor allem in der Heimat“, zwinkert die Kärntnerin, die schon am 8. Juli beim Triathlon am Gösselsdorfer See starten will. „Da gibt’s das beste Kuchenbuffet!“